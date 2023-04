Obrana: Lékař v Koreji nezůstává bez podpory, chceme případ rychle vyřešit

„Považuji za neuvěřitelné, že se armáda o svého důstojníka nepostará a nechá jej bez podpory v Jižní Koreji. Pro nás podnikatele to byla otázka sounáležitosti, protože aby nám dávali do detence členy delegace, považujeme za nevlídné a domníváme se, že to přesahuje meze i přes kulturní rozdíly. Prostě podplukovníka, primáře a důstojníka v uniformě Armády ČR (ano, byl ustrojen v uniformě) za sebou nenecháváme,“ vytkla Sovová armádě.