Obrazem: Poslankyně a poslanci, jak je neznáte. Ve Sněmovně sportovali

Poté, co v úterý až do druhé hodiny ráno „potili krev“ za řečnickým pultíkem, se někteří poslanci ve středu ráno rozhodli jít potit i doslovně. V rámci Aktivního září uspořádala platforma Aktivní Česko ve Sněmovně akci na podporu pravidelného pohybu. A zákonodárce donutila se hýbat přímo na jejich pracovišti.

Jediný intenzivnější pohyb, který poslanci v práci mají, totiž většinou bývá jen sprint z bufetu do lavic v případě, že je u svačiny a kávy zastihne nečekané hlasování.

Někteří poslanci si poctivě obešli všechna stanoviště, zejména ti mladší se pak hned vrhli na několik přistavených fitness strojů. Ani se do kanceláří nešli převléknout do sportovního. Většina z nich jen odložila saka a lodičky a do sportování se vrhli ve společenském oděvu.