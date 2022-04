Odbory žádají zvýšení minimální mzdy o dva tisíce, hrozí prý sociální bouře

Růst minimální mzdy o dva tisíce korun požadují pro tento rok odborové svazy. Oznámil to předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v pátek na volebním sjezdu. V publiku byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Vstřícně sděluji, že náš požadavek na minimální mzdu je 18 200 korun s ohledem na to, jak vysoká je inflace,“ doplnil předseda odborů. Na pátečním sjezdu obhajuje svůj mandát ve vedení na následující čtyři roky.

Ve své úvodní řeči Josef Středula upozorňoval na linii, jež se v Evropě táhne mezi zeměmi bývalého východního bloku a Západem a kterou označil za „mzdovou železnou oponu“. „Nejsme žádní otloukánci. Vyrábíme špičkové výrobky ve špičkové kvalitě a chceme za to špičkovou mzdu,“ komentoval statistické informace o nákladech zaměstnavatelů na hodinovou pracovní sazbu.

A varoval, že by současná situace mohla vyústit v sociální bouře. „Jestli se mě někdo bude ptát, jestli mohou být sociální bouře, tak říkám, že ano, mohou. To neznamená, že budou, ale pojďme udělat všechno pro to, aby nebyly,“ uvedl Středula.