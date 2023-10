ODS stále váhá, zda udělat eurokandidátku Spolu. Už rozhodněme, nabádá Fiala

Dilema koalice Spolu, zda jít do eurovoleb spolu, nebo se samostatnou kandidátkou, přeteklo do dalšího měsíce. Ke konečnému rozhodnutí už přitom vybízí špičky ODS i premiér Petr Fiala.

Jsou to právě občanští demokraté, na jejichž verdikt se čeká. Důvodem je známý rozpor, kdy Petr Fiala a Zbyněk Stanjura by rádi tužili značku Spolu i pro volby do Evropského parlamentu. Europoslanec a taktéž místopředseda Alexandr Vondra spolu s již citovanou Veronikou Vrecionovou by raději postavili kandidátku samostatnou, byť hned ve druhé větě dodávají, že na domácí půdě by chtěli Spolu udržet.