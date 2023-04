Opozice chce dnes odvolat Pekarovou Adamovou. Vedení Sněmovny prý nezvládla

Poslanci dnes zahájí další řádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Kromě běžných bodů, jako jsou mezinárodní smlouvy či novely zákonů, by na této schůzi chtěla opozice vyvolat hlasování o setrvání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) v její funkci.

„Domníváme se, že předsedkyně Poslanecké sněmovny nemá na to, aby řídila Poslaneckou sněmovnu. Proto jsme sebrali podpisy poslanců a podáme návrh na její odvolání,“ uvedla začátkem března šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

„Opozice hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců v čele s Andrejem Babišem a navrhne mé odvolání z funkce předsedkyně,“ napsala už dříve na twitteru Pekarová Adamová. „Jsem ve Sněmovně zodpovědná za dodržování zákonů a pravidel, včetně slušného chování. To, že se to opozici nelíbí, je jejich vizitkou.“

Poslanci SPD zároveň při tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny přišli s návrhem, že by měla být odvolána i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). A to kvůli jejímu postoji vůči olympionikovi Davidu Svobodovi. S návrhem přišel poslanec Jaroslav Foldyna.

Opozice se k bodu rozhodla nesvolávat mimořádnou schůzi, ale nechat bod zařadit na schůzi řádnou. „Odhadujeme, že to bude dnes kolem 18. hodiny,“ napsal Seznam Zprávám místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Program bude muset nejprve ve 14 hodin schválit plénum.

Na programu mají být i další body. Mimo jiné ve druhém čtení budou projednávat výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP. Vláda to schválila už letos v lednu. Česká republika se k tomuto v NATO opakovaně zavázala. Vládní koalice by tento slib ráda dodržela nejpozději do konce roku 2025.