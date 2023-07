Ministerstvo nemusí řídit odborník, je potřeba schopný manažer, říká Výborný

Bývalý předseda KDU-ČSL a donedávna šéf poslaneckého klubu strany Marek Výborný měl dosud blíže k rezortu práce a sociálních věcí, toto ministerstvo však vede lídr strany a zemědělec Marian Jurečka.

Ministerstva si neprohodili. Výborný v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznává, že do vlády nepřichází jako expert na zemědělství, ale jako zkušený politik. V koalici, která prochází etapou schvalování složitých opatření týkajících se konsolidace státního rozpočtu, má pomoci šéfovi KDU-ČSL s prosazováním lidovecké agendy. Během jara se za lidovce účastnil i vyjednávání úsporného balíčku.

Za klíčový úkol v čele Ministerstva zemědělství považuje cenu a kvalitu potravin. „Určitě si budeme velmi bedlivě hlídat celý řetězec od prvovýrobce přes potravináře až po ten pult v obchodě, kde spotřebitel potraviny nakupuje. Pokud by tam byly nějaké nekalosti, na ně se musíme zaměřit,“ pronesl mimo jiné v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V něm hovoří i o tom, jak nevhodně se někteří jeho kolegové ve Sněmovně vyjadřovali při projednávání otázky manželství homosexuálů. Uvedl také, že lidovci by měli nadále pokračovat v projektu koalice Spolu.

Nastal čas jít do vlády

V oblasti zemědělství jste se dosud jako politik neprofiloval. Váš předseda strany Marian Jurečka jako zemědělec sedí v čele Ministerstva práce a sociálních věcí, což je rezort, který je tematicky blíže vaší dosavadní praxi. Proč jste na nabídku stát se ministrem zemědělství kývnul?

Je to bývalý premiér Andrej Babiš, který neustále opakuje tezi, že ministerstvo musí řídit odborník. To není pravdivá teze. Ministrem musí být hlavně politik s jasným mandátem, má to být manažer, který je schopen rezort řídit. Měl by to být člověk se zdatnou mírou komunikace, nejen té mediální, ale i v rámci rezortu a nevládního sektoru.

Samozřejmě pokud má kandidát i odborný vhled do dané agendy, je to další plus. Ukažte mi ale někoho, kdo by obsáhl všechny agendy, které spadají pod zemědělství - zemědělství, lesy, vodní hospodářství, potravinářství, detaily typu rybářství, včelařství, rybníkářství, ekonomické řízení podřízených organizací jako Státní pozemkový úřad nebo katastrální úřady. Je mimo reálné možnosti toto všechno odborně obsáhnout.

Jak se vaše nominace přesně zrodila?

Ve vedení KDU-ČSL jsme debatovali, zda má být nominována osoba se silným politickým mandátem, navíc v době hledání náročných dohod o podobě státního rozpočtu. Nebo jít cestou nominace odborníka, kterých v naší straně nemáme málo - avšak bez mandátu ve vedení strany.

Lze tedy vaši nominaci chápat tak, že předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ve vás získává zkušeného politika pro vládní vyjednávání složitých dohod a kompromisů se státním rozpočtem?

Ano. Dosud jsem byl součástí K15, jako předseda poslaneckého klubu jsem za téměř dva roky získal poměrně bohaté zkušenosti z jednání ve Sněmovně. Vždy jsem si zakládal na tom, že je třeba jednat nejen v rámci koalice, ale i s opozicí. Vedení KDU-ČSL jsem dal tyto zkušenosti k dispozici.

Co pro vás bylo rozhodující na nabídku kývnout?

Pro mě to bylo složité rozhodování. Nabídku dostali i jiní kandidáti KDU, máme 1. místopředsedu strany Jana Bartoška.

Ten byl oslovený jako první?

Ano, samozřejmě, tak to má být. Nabídku nepřijal.

Pro mě to také bylo složité rozhodování, které jsem konzultoval s mně blízkými lidmi, experty na zemědělství a hlavně jsem to řešil doma s mými dětmi. Od začátku jsem říkal, že pokud si to děti nebudou přát, nepůjdu do toho. Po debatě naší rodinné rady jsem získal podporu dětí. Na základě toho jsem řekl, že jsem připraven rezort zemědělství s odpovědností vést.

Když vznikala vláda Petra Fialy, o vás se od začátku spekulovalo, že byste v ní mohl usednout. Proč až nyní, když patříte k nejzkušenějším současným politikům vaší strany?

To byly mediální spekulace, nebylo to tak, že bych dostal reálnou nabídkou na pozici ve vládě. Navíc před dvěma lety jsem byl v jiné situaci. Jsem sám se třemi dětmi. Když jsem před téměř čtyřmi lety opouštěl vrcholovou pozici KDU-ČSL, říkal jsem, že tak činím proto, abych se mohl věnovat péči a výchově našich třech dětí.

Dneska je situace jiná v tom, že děti jsou starší a samostatnější, nejstarší dcera je na vysoké škole, nejmladší syn půjde do 9. třídy. Neříkám, že je to ideální situace, je to ale jiné než před čtyřmi lety, respektive dvěma, když se tvořila vláda.

Před dvěma lety si předseda Jurečka vybral do vlády ministry, jejichž jména se neočekávala. Anna Hubáčková ani Zdeněk Nekula nebyli první ligou lidoveckých politiků, ve vládě už nyní nejsou. Vybral si předseda Jurečka tehdy špatně?

Určitě ne, navíc bych rozlišoval. Paní senátorka Hubáčková byla veřejně známou osobou, která se dlouhodobě věnovala profesně problematice životního prostředí, byla to i politická figura se zkušenostmi z komunálu i Senátu. Je poctivé také říct, že změna na pozici ministra životního prostředí byla dána zdravotními důvody paní senátorky, těžko toto vyčítat panu předsedovi. Jinak v každé vládě se občas mění ministři, je to přirozené, což je i příklad výměny pana Nekuly.

Jaká je po ministerské obměně atmosféra ve straně?

Pro nás je zásadní, že máme odpovědnost za tři rezorty, které odrážejí klíčové priority lidoveckého programu. MPSV jsme přijali proto, že rodiny jsou středem našeho zájmu. Penzum odvedené práce ministra Jurečky za necelé dva roky je neuvěřitelné. Máme připravenou penzijní reformu, kterou tady nikdo nebyl schopen dotáhnout za posledních 20 let.

Udělali jsme řadu kroků pro podporu rodičů, prosadili jsme výchovné 500 korun za každé vychované dítě, podporujeme pracující rodiny a rodiče v rámci penzijní reformy. MPSV výrazně pohnulo s digitalizací. Stejně tak je důležité vidět práci Ministerstva životního prostředí, které naplňuje předvolební slib, že péči o krajinu a životní prostředí lze pojmout neaktivisticky. Rozvíjíme venkov, což se potkává s agendou Ministerstva zemědělství.

Manželství není pro všechny

Příští rok v květnu se konají evropské volby, takže za několik měsíců začne kampaň. Jste zastáncem strategie, aby KDU-ČSL kandidovala v koalici Spolu?

Projekt Spolu je nesporně inspirativní pro voliče, ukázaly to poslední troje volby. Do určité míry i ty prezidentské. Debata o evropských volbách se vede, její výsledek nechci předjímat, během léta či podzimu bude jasno.

Umíte si představit, že proevropsky ladění lidovci budou na kandidátce vedené s leckdy kritickým Alexandrem Vondrou?

Umím, určitě ano. Měli bychom udělat vše pro to, abychom se dokázali vzájemně dohodnout. I s ohledem na to, že evropské volby budou do značné míry o našich vnitropolitických tématech. Tak to evidentně pojme Andrej Babiš a hnutí ANO. Nechci, abychom dali Andreji Babišovi příležitost k dramatickému vítězství.

Budete na to podobně koukat i s ohledem na celostátní sněmovní volby, které se uskuteční už skoro za dva roky?

Je to skutečně předběžná debata. Po prázdninách budou mít lidovci programovou a ideovou konferenci, kde tuto linku budeme řešit. Očekávám velkou diskuzi. Za ty dva roky nemám pocit, že bychom ve vládě ztratili něco z našeho lidovectví. Obavy, že se rozplyneme v moři Spolu, se určitě nenaplnily.

Minulý týden se někteří vaši poslanci dopustili v Poslanecké sněmovně nevhodných přirovnání a vyjádření v rámci debaty o možnosti uzákonit manželství pro stejnopohlavní páry. Za některé poslance KDU-ČSL se omlouval váš hejtman Jan Grolich. Řešili jste to už ve straně?

Ta debata na poslaneckém klubu už proběhla, možná v ní budeme ještě pokračovat. Mrzí mě to. Ten den jsem zrovna nebyl přítomen, protože jsem byl jmenován ministrem zemědělství a přebíral jsem rezort, takže jsem u té debaty nebyl. Mrzí mě ta forma. Asi nikoho ale nemůže překvapit to, že KDU-ČSL jako konzervativní strana zastává konzervativní postoj k manželství, že tu symboliku manželství jako svazku muže a ženy myslíme opravdu vážně a nejenom „PRově“, jak to občas dělají někteří členové hnutí ANO.

Na druhou stranu si myslím, že nebyla úplně šťastná forma, kterou někteří poslanci, a napříč Sněmovnou a na obě dvě strany, zvolili. Před 14 dny, když jsme debatu vedli ve Sněmovně, tak ta byla věcná, kultivovaná, bez excesů. Mrzí mě, že se to teď nepodařilo, měli bychom se vrátit k věcné stránce.

Jak přesně?

Lidovci a zejména poslanecký kolega Jiří Navrátil na tom pracoval řadu měsíců. Návrh na narovnání práv stejnopohlavních párů je v tuto chvíli už i v systému, včetně toho názvu.

Proč tak bazírujete na pojmu manželství a nenecháte to projít i s tím?

Nazývejme věci pravými jmény. Manželství je svazek muže a ženy, ale nemám problém s tím, aby si se vynechalo to adjektivum, které může působit neuctivě, může zraňovat, jako je registrovaný pár, ať je to klidně partnerství, nemám s tím problém, dejme jim všechna práva, která nemají dnes registrované páry, ale jak říkám, nazývejme věci pravými jmény. Manželství je svazek muže a ženy, tak si myslím, že by to mělo zůstat.

Myslím, že to nikoho nepřekvapí, nemůže překvapit. Pojďme v tomhletom prokázat i nějakou míru tolerance vůči sobě navzájem, ale také v té debatě prosím všechny, abychom dokázali udržet slušnost a serióznost.

Vyjedu za lidmi

Co se týká vašeho nástupu na Ministerstvo zemědělství, jak se jako ministr zemědělství hodláte profilovat? Jaká bude vaše zemědělská image?

Přicházím jako ten, který si vždy na všech pozicích zakládal na komunikaci. Na komunikaci, která má mnoho vrstev, není to jenom komunikace s médii, je to komunikace s nejbližšími spolupracovníky a experty, pracovníky ministerstva, kteří mimochodem tu expertizu mají skvělou. Myslím, že život mě naučil to, že když chci změnit věci a posouvat je dál, bez komunikace a naslouchání to nejde. A když se ptáte na image, tady nejde o image ministra.

Myslel jsem to tak, jak se chcete jako ministr zemědělství ve vládě a před veřejností odborně profilovat.

Mně jde o to, abych posílil image zemědělců, lesáků, vodohospodářů, abychom také všichni viděli, že zájmy spotřebitelů, to znamená každé rodiny, každého rodiče, každého seniora u nás zastupuje a hájí ministr zemědělství, to je to, co budu dělat, a zároveň vím, že to nezmůžu tady odsud z Ministerstva zemědělství.

Každou minutu, kterou budu mít k dispozici navíc, mimo samozřejmě pracovní vedení resortu a případně plnění úkolů poslance, budu věnovat cestám do regionů, na polesí, mezi zemědělce, na farmy, protože jedině tam můžu jako ministr získat zpětnou vazbu, kterou se potom můžeme pokusit přetavit do konkrétních kroků.

Jak konkrétně chcete poznatky z terénu získávat?

Udělal jsem to už tuto sobotu, kdy jsem navštívil farmářské trhy na zámku Ohrada v jižních Čechách u Českých Budějovic na Hluboké. Hovořil jsem tam s řadou regionálních producentů, což teda mimochodem je další důležitá věc, která může pomoci našim zemědělcům a vlastně i spotřebitelům. Pamatovat na to, že máme řadu skvělých regionálních produktů.

Co se týká kvality potravin, patříme k nejlepším v Evropě. Je třeba naučit se preferovat v rámci spotřebitelského koše místní regionální produkty, složit tam třeba značky, které podporujeme spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem jako Regionální potravinu, což opět může výrazně pomoci od zemědělců po spotřebitele.

Nedávno jsem byl v Chorvatsku a nakupoval tam v řetězci, který má síť i v České republice. Zboží za obdobnou cenu bylo mnohem kvalitnější, nešlo jen o zeleninu a ovoce, pro kterou tam mají lepší podnebí, ale i o mléčné produkty nebo maso. Proč tu je kvalita horší oproti jiným zemím, navíc za stejné a leckdy i vyšší ceny? Dá se s tím něco dělat?

Když v Itálii roste rajče za obchoďákem na poli, je to snazší. Trochu teďka přeháním, ale je potřeba toto vnímat. Chodím nakupovat pravidelně jak k maloobchodníkům, tak do řetězců. Střídám to. Jsem z malého města Heřmanův Městec, kde nemáme shodou okolností zatím žádný řetězec, takže máme opravdu malé místní obchody. Nakupuji zeleninu v malé zelenině, stejně tak jsem schopen pak jít do Billy nebo Kauflandu. Nemám pocit, že by tam nebylo na výběr. A tady musím říct, že co se týče kvality, tak při srovnání mezi například českým jablkem a jablkem z dovozu je obrovský rozdíl ve prospěch toho českého.

To jistě. Jenže leckdy jsou v řetězcích na výběr potraviny z dovozu, jejichž kvalita je nižší.

Jako ministr tu ale nejsem od toho, abych určoval podnikům, co mají nabízet, stejně tak jako tady nejsem od toho, abych určoval, kolik to má stát. Co chci, je, aby na pultech bylo k dispozici pokud možno co nejvíce českých kvalitních, cenově dostupných zdravých potravin a produktů. Mám pocit, že to se dneska skutečně děje. A je na nás, spotřebitelích, jestli zvolíme cestu českého jablka, anebo jestli upřednostníme cenu a koupíme nějaké jablko z dovozu, to je svobodné rozhodnutí každého.

Dostal jste nějaký speciální úkol, téma od premiéra?

Žádný úkolníček jsem od pana premiéra nedostal. Vnímáme však, že senzitivním tématem ve společnosti jsou ceny potravin. Jsem připraven navázat na práci svého předchůdce Zdeňka Nekuly v nepřímém tlaku, protože jako ministr zemědělství opravdu nejsem ministrem ani ministerstvem cenotvorby.

Mohu využívat jenom nepřímé nástroje, to znamená, určitě si budeme velmi bedlivě hlídat celý řetězec od prvovýrobce přes potravináře až po ten pult v obchodě, kde spotřebitel potraviny nakupuje. Pokud by tam byly nějaké nekalosti, na ně se musíme zaměřit.

Budete na tom spolupracovat s dalšími ministerstvy a úřady?

Pozor, není to jenom otázka Ministerstva zemědělství, máme tady Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má k dispozici Českou obchodní inspekci. Stejně tak Ministerstvo financí má specializovaný Finanční úřad, který má ve své gesci zákon o cenách, čili je to na nás všech. Budu apelovat na kolegy ministry, abychom se danému tématu věnovali. Jednat budu i s předsedou antimonopolního úřadu panem Mlsnou.

Jakou podporu získají odbytová družstva, která sdružují domácí chovatele a pěstitele?

Úplně konkrétně u ovoce a zeleniny jde o téměř jednu miliardu korun za roky 2023 až 2027, u brambor, vajec, okrasných rostlin to je víc jak jedna miliarda za současné období společné zemědělské politiky. Je důležité posílit pozici českých zemědělců v očích veřejnosti, to si myslím, že je naprosto zásadní. Chci se za ně bít a budu usilovat o to, aby se obraz českého zemědělství v očích veřejnosti zlepšoval.

Když nastupovala vláda Petra Fialy, slibovala deagrofertizaci rezortů. Plánujete v tomto ohledu vyvinout nějakou činnost, audit či personální kroky?