Orbán si třásl rukou s Putinem. Špatný krok, říká „jeho přítel“ Babiš

Ministr zahraničí Jan Lipavský v reakci na úterní schůzku maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem uvedl, že by si přál, aby postoj Maďarska k Rusku byl bližší českým a unijním postojům.

„Asi záleží na každém světovém lídrovi, v jaké společnosti chce být viděn, s kým se schází a co s nimi potom řeší,“ řekl Seznam Zprávám Lipavský.

Viktor Orbán je dlouhodobým spojencem expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Přijel ho například osobně podpořit v kampani před posledními sněmovními volbami. Babiš Orbána dlouhodobě označuje za svého přítele. Naposledy letos v srpnu, když se Babiš jel podívat do Budapešti na nový stadion, který „postavil můj kámoš Viktor“.

V reakci na setkání s Putinem Babiš uvedl, že státníci se potkali v rámci konference, jíž se oba účastnili. „Ale samozřejmě to z mého pohledu není dobrý krok v rámci postoje celé EU,“ dodal Babiš.

„Že někoho považuji za svého přítele, to ještě neznamená, že musím souhlasit se vším, co říká a dělá. Stejně tak se přátelím s Emanuelem Macronem, Sebastianem Kurzem a mnoha dalšími politiky, ale nikdy neplatí, že se shodneme úplně ve všem,“ uvedl Babiš. A směrem k redaktorce dodal: „Vy to máte se svými přáteli, předpokládám, podobně.“