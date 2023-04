Pavlovi spojenci se usazují na Hradě. Šéfkou kabinetu bude pravá ruka z kampaně

Další prezidentovi spolupracovníci už pro prezidenta pracují, ale pozice a zařazení se pro ně teprve připravují. Zabudování prezidentových lidí do struktury Hradu a prezidentské kanceláře (dále také jako KPR) má na starosti kancléřka Vohralíková.

Ač chtěl mít prezident Pavel ohledně pozic svých klíčových lidí jasno do konce března, proces se protáhne. Příčinou je výše uvedená reorganizace prezidentské kanceláře, která se nyní protahuje i kvůli tomu, že bývalý kancléř Vratislav Mynář neposkytl své nástupkyni plné penzum informací a materiálů, které by proces urychlily už v době před inaugurací.

„Prezident Pavel jasně deklaroval přání dál spolupracovat se členy volebního týmu, kteří ho v průběhu kampaně přesvědčili o své profesionalitě a loajalitě. Jejich rychlý nástup do KPR však nebyl možný,“ uvedla. „Museli jsme čekat, až se uvolní pracovní místa po spolupracovnících Miloše Zemana, kteří ze svých pozic rezignovali, nebo se dohodli na ukončení pracovního poměru,“ dodala Řeháková.

V přípravě je i to, jakou pozici v KPR zastane právník Petr Pánek z advokátní kanceláře White & Case, se kterým prezidentovi lidé již několik týdnů spolupracují. Očekává se také vznik oddělení, které bude mít na starosti téma propojení Hradu s regiony - tedy oblast, o kterou prezident Pavel jeví dlouhodobě značný zájem.

Pavlův tým se po inauguraci dostal do svízelné situace. Nová hlava státu vyrazila prakticky ihned na zahraniční cesty na Slovensko, do Polska a Německa, minulý týden zavítal do Moravskoslezského kraje.