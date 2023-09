Pekarová Adamová bude obhajovat post šéfky TOP 09

Podle voličských preferencí se nyní TOP 09 pohybuje na pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny. Červnový model agentury Kantar ukázal, že v případě účasti koalice Spolu, složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by ve volbách mělo toto uskupení 24 procent hlasů a skončilo by na druhém místě za hnutím ANO.