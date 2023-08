Hloupé a poškozující, zkritizoval Bartoš pirátské vyřizování účtů

Jana Koláříková, manželka dnes již bývalého náměstka ministra vnitra Lukáše Koláříka, který musel ve funkci skončit po červnové potyčce s asistentkou, s níž udržoval intimní vztah, odstoupila z pirátských primárek do Evropského parlamentu. Vysvětlila to „neutuchajícím hladem médií po informacích z incidentu“, jehož byla rovněž účastnicí.

Mezitím si na pirátském fóru mezi sebou začaly vyřizovat účty dva tábory – odpůrci Jany Koláříkové a odpůrci pražské radní Jany Komrskové, která k Pirátům přitáhla pozornost před několika týdny, když zaměstnala svého partnera jako svého asistenta. Virtuálně se do toho musel vložit i předseda strany Ivan Bartoš.

„Z povahy tohoto podání se to přesouvá do nějaké roviny ‚když vy nám, tak my vám‘. Tohle fakt není svátek demokracie. Myslím, že členský podnět fakt není nástroj na sdělování si antipatií názorových skupin. Ani na vyřizování si účtů. Kdyby to bylo jenom trapné, tak bych ani nereagoval. Je to hloupé a vzhledem k tomu, že k nápravě došlo, pouze poškozující,“ napsal Bartoš do podnětu požadujícího rezignaci Jany Komrskové na post náměstkyně pražského primátora.

Výzva k odvolání Komrskové vznikla jako reakce na dřívější podnět požadující rezignaci Jany Koláříkové z postu vedoucí personálního odboru strany, což je vcelku vysoká honorovaná vnitrostranická funkce.

Návrh na odvolání Koláříkové podala pirátka z Vysočiny Blanka Lednická. „Celá kauza poškozuje stranu v očích voličů, potenciálních voličů i zájemců o členství, ale také dobrovolníků a dodavatelů strany,“ uvedla ve svém odůvodnění.

Její podnět, o kterém mohli Piráti na fóru hlasovat, dala jako veřejný. Spolustraníci ho však před zraky veřejnosti ukryli, aby si vše vyřešili jen mezi sebou. Druhý den ho však nastavili opět jako veřejný.

Lednická nakonec s návrhem neuspěla, pro odvolání Koláříkové bylo 35 procent hlasujících.

A stejně dopadl i zmíněný návrh na odvolání Jany Komrskové, který podal místopředseda středočeských Pirátů Martin Martin. Pro bylo 42 procent hlasujících.

Jak se Piráti s kauzami vyrovnali? Pirátská strana se potýká s množícími se problémy. Její pověst strany nekompromisně potírající zlozvyky tuzemského politického provozu začínají ohrožovat přešlapy jejích vlastních členů. Jak se s tím Piráti vyrovnávají? Dolejší: Piráti mistrovali ostatní, teď mají sami problém s papalášstvím

Náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková sklidila letos v červenci kritiku od veřejnosti i od spolustraníků za to, že jako asistenta zaměstnala svého partnera, rovněž člena pirátské strany, Petra Beneše.

Oba argumentovali tím, že Beneš vyhrál výběrové řízení a Komrsková se při jeho hodnocení zdržela. I přesto ho členové strany vyzvali k opuštění postu. Zkritizovaly je i stranické špičky, které upozornily na to, že to neodpovídá stranické kultuře a je to neetické.

Beneš nakonec rezignoval, avšak s odůvodněním „ochrany své partnerky před mediálním tlakem“. Jako asistent skončí v polovině srpna a na jeho místo bude vypsané nové výběrové řízení.

Jana Koláříková se pak stala účastnicí druhého skandálu, zatím ne úplně vyjasněné potyčky, která se odehrála mezi jejím manželem a jeho asistentkou, se kterou udržoval intimní poměr. Potyčky se zúčastnila i Jana Koláříková, její aktivita a zapojení se do potyčky však nejsou úplně jasné, protože popis incidentu se liší ve verzích předkládaných jejím manželem a jeho asistentkou.

Případ Kolářík má stále bílá místa V neděli večer se mimořádně sešlo předsednictvo Pirátské strany. Koláříka na základě informací, které kolem jeho případu byly zveřejněny, vyloučilo ze všech stranických funkcí. I přesto v případu zůstávají některá bílá místa, která budou muset aktéři vysvětlit policii. Piráti se schází kvůli milenecké rvačce. Choulostivá kauza má stále bílá místa

Kolářík po incidentu, který se odehrál 1. června po předávání ocenění Hasič roku, rezignoval na post náměstka ministra vnitra, ale s několikatýdenním zpožděním, což mu vyčetli i spolustraníci. Ke konci července pak pozastavil své členství u Pirátů a skončil také ve všech stranických funkcích.

Jemu a jeho manželce někteří straníci vyčítají to, že se oba nechali do stranických funkcích zvolit v době, která následovala po incidentu v hotelu Spiritka. „Stejně jako Lukáš Kolářík tak i Jana s vědomím této kauzy kandidovali do stranických funkcí. To je myslím zásadní fakt, který je zde kritizován, pro který mají oni své důvody i zdůvodnění. Já si myslím, že obojí byla chyba,“ uvedl k tomu na fóru předseda Bartoš.