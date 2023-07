Podívejte se, jaké změny důchodů protlačila koalice Sněmovnou

Poslanci po poledni ve třetím čtení schválili novelu zákona o důchodovém pojištění.

Ta nyní poputuje ještě do Senátu a poté k podpisu prezidentu Petru Pavlovi. Platit by měla od září.

Seznam Zprávy nabízejí přehled změn zákona, proti jehož přijetí sněmovní opozice desítky hodin bojovala. A kvůli jehož přijetí pohrozila, že se obrátí na Ústavní soud.

Odchody do penze

Do předčasného důchodu bude možné odejít po nejméně 40 letech pojištění. Těm, kteří si platili pojištění alespoň 45 let, se zmírní krácení předčasného důchodu.

Nyní se lidé z pohledu možného odchodu do důchodu dělí na dvě skupiny. Na ty, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let, a na ty, kteří ho mají nastavený na 63 a více let.

Senioři s řádným důchodem do 63 let mohou zamířit do předčasné penze maximálně tři roky předem. Ti s důchodovým věkem 63 let a vyšším pak mohou jít do předčasného důchodu až o pět let dříve, zároveň ale platí podmínka, že mohou odejít nejdříve v 60 letech.

Podle schválené novely se koeficient procentního krácení výměry důchodu zvýší na 1,5 procenta, vyloučí se procentní výměra předčasného důchodu od přiznání až do dosažení důchodového věku s valorizací.

Aktuálně platí, že v období prvních 360 kalendářních dnů před řádným termínem je koeficient krácení 0,9 procenta. V období od 361. do 720. kalendářního dne 1,2 procenta. A v období nad 721. dnem 1,5 procenta výpočtového základu.

Lidé, kteří nesplnili 35 let pojištění, si budou moci o penzi zažádat už dva roky po řádném termínu důchodového věku, pokud platili pojištění aspoň 30 let. Dosud to mohli udělat až po pěti letech.

Lidé ve fyzicky náročných profesích budou moci nastoupit do důchodu dříve, ale zaměstnavatelé za ně budou odvádět více na pojištění. Na seznamu profesí se ještě pracuje.

Valorizace důchodů 2024 Podle předběžného odhadu, který Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 17. července, by se mohl v lednu 2024 průměrný starobní důchod dostat na 20 700 korun, ve srovnání s koncem letošního roku by tedy mohl vzrůst o zhruba 400 korun. Přesné údaje budou známé po 4. září, kdy Český statistický úřad zveřejní meziroční růst mezd za 1. pololetí.

Změny valorizací

Mění se pravidla valorizací. Řádné lednové valorizace se budou navyšovat o třetinu růstu reálných mezd namísto o polovinu jako dosud, inflace se bude započítávat dál jako dosud.

Mimořádné valorizace má nahradit dočasný příspěvek, vyplácený jen do příštího řádného zvýšení penzí. Jeho výše bude určená zvláštním prováděcím předpisem.

„Rozhodli jsme se mechanismus upravit tak, aby se mimořádná valorizace spouštěla na základě stejných principů. Bude ale nahrazena dočasným příspěvkem, který nám po dobu růstu cen pomůže zastabilizovat důchody seniorů,“ vysvětlil už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Růst výše nových důchodů zpomalí, u každého ročníku zhruba o 180 korun. V průměru za 10 let to bude snížení zhruba o 2000 korun. I nadále budou nové důchody růst, a to za 10 let zhruba o 10 tisíc korun.