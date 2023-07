O důchodové novele se bude hlasovat po poledni. Nová totalita, zlobil se Babiš

„Nová doba, pětikoalice určuje opozici, jak dlouho má mluvit, o čem má mluvit a co je obstrukce a co není,“ rozčílila se předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Zařazení pevného hlasování navrhl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který to náležitě zdůvodnil tím, že spočítal hodiny, které se důchodové novele věnovaly. Včetně obstrukcí mu to vyšlo na 35 hodin a 10 minut.

„Celkem proběhlo 258 vystoupení, v rámci jednotlivých čtení vystoupilo 112 různých poslanců. Argumenty se opakují, nezaznívá nic nového, co by v předchozích hodinách ještě nezaznělo,“ uvedl Jakob v sáhodlouhém odůvodnění, ve kterém citoval i jednací řád a také dřívější nález Ústavního soudu.

Součástí návrhu je prodloužení minimální doby hrazení odvodů z 35 na 40 let. Předčasný důchod by měl být podle novely možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Pobíraná částka by se pak měla krátit více než doposud. Do řádného termínu penze by se nevalorizovala zásluhová část důchodu.