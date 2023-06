Politický směr se otočí, pokud vyhraje Fico, zní ze Slovenska

Robert Fico čelí kritice, že nahrává režimu v Kremlu a jeho vlivu. Poslanci jeho Směru například letos v únoru nepodpořili usnesení, že je Rusko teroristický stát. Kritizují také sankce, které EU a další západní země uvalily na Rusko po jeho invazi do sousední země.

„Válka na Ukrajině bude hlavní téma voleb, protože pokud by vyhrál Fico a Pellegrini, tak víme, jaká je jeho politika. Odsuzovat Západ, na Rusy se dívat neutrálně,“ říká Seznam Zprávám nedaleko bratislavského nádraží 70letý Dušan.

„Fico se ve všech vyjádřeních vyhrazuje všeobecně vůči Ukrajině, Rusům nenakládá. S Čaputovou by fungovali hodně těžce,“ zamýšlí se senior v kšiltovce se znakem EU.

„Jedním z důvodů je, že všechny politické strany jsou strašně rozhádané. Lidé to vidí, jedna strana kydá na tu druhou. Lidé jsou z toho zklamaní a celkově na politiku nekoukají důvěryhodně. Druhá věc je přístup k situaci na Ukrajině,“ říká.

„Dezinformační scéna tady určitě působí. Bylo to ohledně koronaviru, to se šířilo kdeco, nebo ohledně Ruska a Ukrajiny. Názory jsou různé. Dodal bych ale, že demokracie je o tom, že názory můžou být různé,“ myslí si.

Od železniční zastávky, kterou právě opravují, je to do vsi kus cesty pěšky. Zároveň se mnou vystupuje muž v důchodovém věku s batohem na zádech a míří ke kolu, které tam má zabezpečené řetězem.

„Toto není vláda, co tu je. Pomáhají a dávají cizím a my nemáme nic. Narážím na Ukrajinu, jsem s tím hodně nespokojený,“ dodává muž, který je podle svých slov místní.

Po příchodu do Jatova není v obci zrovna živo. Hodně lidí je ve všední den v práci. U jednoho domu ale zrovna věší prádlo na zahradě seniorka, zatímco její manžel něco opravuje v garáži.

Mluví se mnou přes plot, ani ona ale nechce říct své jméno. Politiku prý nemá ráda, s fungováním státu spokojená není. „Co my naděláme tady na vesnici? Trápí nás toho hodně, my už ale nic neovlivníme,“ povzdechne si.

„Hlavně že jsme jako důchodci zdraví. Nevím, jestli ještě půjdeme volit. To, že tady vloni uspěl Fico, vím,“ konstatuje. Přidá ještě omluvu, že už musí jít, a vrací se k věšení prádla.

„Objednávka na demokratický režim byla v roce 1989 na Slovensku nižší než v Česku. To není nic nového,“ vysvětluje slovenský sociolog rozdíly v názorech Čechů a Slováků.

„Teď je to o systematickém zpochybňování liberální demokracie na Slovensku. Přichází to ze všech stran, nejen ze strany Fica a fašistů,“ podotýká.

„I když jsou slovenská média svobodná a reprezentují celou škálu, tak si většina lidí myslí, že svobodná nejsou, nebo je odmítají. To je ale i o počtu lidí, které můžeme nazvat jako ‚zakonspirované‘,“ uzavírá sociolog, který v minulosti mluvil o tom, že Slovensko uvázlo v „konspiračním pekle“. Nedávný průzkum Globsec například ukázal, že jen 40 procent Slováků má za to, že za válku na Ukrajině může Rusko.

„Pokud vnímám obavu prezidentky Zuzany Čaputové v tom smyslu, že by mohlo dojít k nějaké změně, tak je třeba připomenout, že bez ohledu na to, kdo je zrovna u moci, která strana staví vládu, tak by nám všem mělo být společné, že Rusko je pro nás ohrožením,“ upozorňuje.