Poslanci budou o smlouvě s USA jednat zřejmě až do noci. Opozice obstruuje

Předseda SPD Tomio Okamura si vzal slovo hned při schvalování pořadu schůze a hovořil až do šesté hodiny. Ke smlouvě, kterou jeho strana hlasitě kritizuje, ale neřekl prakticky nic. Oznámil pouze, že o dohodě s USA by se podle něj mělo hlasovat v referendu. Následovalo několik hodin vysvětlování zákona o celostátním referendu, které SPD navrhuje. Nechyběla ani exkurze do legislativních pravidel referend v jiných zemích.