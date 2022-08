Poslanci přehlasovali Zemana, zdravotní platby státu klesnou

Obě změny zavede vládní novela, kterou dnes opětovně schválila Sněmovna hlasy koaličních poslanců. Dolní komora přehlasovala po šestihodinové debatě veto prezidenta Miloše Zemana, který se podobně jako opozice obává záporného dopadu snížení plateb na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Vládní představitelé takové důsledky odmítli. Předloha bude účinná den poté, co vyjde ve sbírce.

Sněmovní diskusi provázela kritika snížení plateb od poslanců ANO a SPD. „Na zdraví občanů se nešetří ani v dobách dobrých, ani v dobách zlých,“ zdůraznila předsedkyně klubu ANO Alema Schillerová. Podle ní „extrémně nezodpovědná“ předloha může spolu s inflací způsobit chudobu českého zdravotnictví. „Je to proti udržitelnosti českého zdravotnictví,“ prohlásil lídr SPD Tomio Okamura. Kabinet se podle ní zaštiťuje západními zeměmi, ve skutečnosti ale směruje Česko k méně rozvinutým státům.

Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou do konce roku na 1487 korun. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. „Přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování,“ napsal prezident ve zdůvodnění svého veta.