Poslanci si ve Sněmovně založí klub přátel piva

Odmítá, že by mělo jít o lobbistickou organizaci, která by pivovarníkům pomohla s daňovou problematikou, neboť ti dlouhodobě upozorňují na nepoměr mezi jejich zdaněním a zdaněním vinařů.

Klub by podle něj měl hostit odborné diskuze, do kterých by kromě politiků rád přizval i odborníky, vědce nebo lidi z kulturní oblasti. S těmi by souvisela propagace české pivní kultury, která má ambici se dostat na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.