Další požár v Českém Švýcarsku. Podezřelí jsou Němci s pyrotechnikou

„Podle informací od našich strážců došlo k tomu, že si němečtí návštěvníci koupili pyrotechniku ve Hřensku a vyrazili směrem k Pravčické bráně. A tam ji asi odpalovali a podařilo se jim to zapálit. Pokud mám správné informace, pánové už jsou v péči policie,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí parku Tomáš Salov.

Místostarosta Hřenska ale tvrdí, že mají správci národního parku o příčině požáru správné informace. „Mám potvrzené, že to byla pyrotechnika. Byl to opilý Němec a mají ho policajti. V Německu se nesmí chovat jako u nás, takže se chovají jako utržení ze řetězu. Můj osobní pohled je ten, že to je nezodpovědnost těch lidí,“ sdělil Seznam Zprávám místostarosta Robert Mareš.