Přehledně: Tři úsporné kroky, které dnes vláda představí

Vláda hodlá hýbat i řadou daní, aby získala příjmy do rozpočtu navíc. Shoda je na změnách v DPH - aktuálně jsou tři sazby (10, 15 a 21 procent). Nově by měly být jenom dvě sazby DPH, a to ve výši 12 a 21 procent. Například vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sport a kulturu by se měly přesunout z nejnižší do nejvyšší kategorie.