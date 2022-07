Připravená je významná změna zákona o ČT. „Nechceme jít cestou Polska“

O novelu zákonů o veřejnoprávních médií se politici snaží už delší dobu. Část politického spektra po změně volá z důvodu, aby se z veřejnoprávních médií nemohla do budoucna skrze jejich rady stát média ovládaná státem. „Chceme pojistku proti tomu, aby se tu nestalo to, co třeba v Polsku nebo Maďarsku,“ vysvětluje poslanec a mediální odborník Jan Lacina (STAN). Naráží na fakt, kdy se v obou zemích z médií veřejnoprávních stala de facto média vládní.

Nejdůležitější změnou v zákonech bude změna způsobu volby radních do obou veřejnoprávních rad. Doposud byla volba členů rady čistě v gesci Poslanecké sněmovny. Do jejich složení se proto plně promítal vkus politických stran, které byly zrovna u kormidla v Poslanecké sněmovně.

To se má nově změnit a u složení obou rad bude opět fungovat Senát jako pojistka. U rady České televize se počet radních navýší z 15 na 18. Z nich 12 do budoucna bude zvolených poslanci a šest senátory.

V zákoně by měla v následujících dvou letech platit přechodná opatření, kdy poté, co zákon podepíše prezident, si Senát zvolí tři vlastní členy, aby se počet členů Rady navýšil. V polovině příštího roku doběhne řádný mandát třem současným členům Rady ČT a jejich nástupce si opět zvolí senátoři. Poté se už pojede podle řádného harmonogramu výše popsaného poslancem Lacinou.

Nová pravidla ministerstvo navrhuje také pro organizace, které kandidáty do rad navrhují. „Dochází tam ke zpřísnění, kdy daná organizace musí existovat alespoň 10 let. Je to z důvodu, aby nebyly účelově zakládané spolky nebo organizace jenom za účelem nominace kandidáta do rady,“ popisuje zpravodaj tisku. „Takové subjekty nemají žádnou nebo velmi krátkou historii a jejich význam v rámci příslušných společenských zájmů je tak nulový,“ stojí v odůvodnění novely.