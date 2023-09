Připravujme se na dlouhotrvající obrannou válku, uvádí nová strategie

Schvalování nové obranné strategie Česka je ve finální fázi. Minulý týden ji schválila Bezpečnostní rada státu, vláda by o ní měla hlasovat v říjnu.

„Je to samozřejmě posun oproti tomu, jak česká a západní obranná politika vymezovala svou úlohu v uplynulých desetiletích před tím, než se naplno ukázala agresivita a expanzivnost Ruska. Tento dokument to poprvé otevřeně pojmenuje a řekne, že toto je hlavním úkolem české obranné politiky a českých ozbrojených sil,“ uvedl na výboru pro obranu v září Jireš.

Dalším úkolem je připravit území Česka na případný přesun velkého množství spojeneckých sil, kdyby to bylo nutné.

„Česká republika má v aliančních obranných plánech speciální postavení díky naší geografické poloze. Je zřejmé, že v rámci jakýchkoliv odstrašujících opatření nebo dokonce operace kolektivní obrany by se přes území České republiky přesouvaly desetitisíce spojeneckých vojáků,“ vysvětluje ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jireš.

Nová strategie také upozorňuje na to, že obranu Česka není možné zajistit pouze profesionálními vojáky, ale že se na obraně musí více podílet připravené a dostupné zálohy ozbrojených sil.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý ve vyjádření pro Seznam Zprávy řekl, že by lidé novou strategii neměli brát automaticky jako strašení válkou.

„Musíme si počkat na oficiální výstup. Samozřejmě, že se obranná strategie musela revidovat. Je jasné, že se tam dnes už definuje přímo nepřítel, což v minulosti nebylo. Vždy se to obcházelo náznaky,“ reagovala Šedivý na to, že se ve strategii zmiňuje Rusko.

Přípravy podle něj nejsou záležitostí armády, ale celé společnosti. „Myslím si, že by se měl prohloubit apel na to, že se musí připravovat celá společnost. Jakýkoliv vojenský konflikt je konfliktem, do kterého se zapojuje de facto celá společnost.“