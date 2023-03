Rakušan: Barikáda u vstupů na Pražský hrad by měla zmizet

Výsledky vyhodnocení bezpečnostních opatření u vstupů na Pražský hrad by měly být hotovy letos v dubnu. Poté se rozhodne, v jaké formě budou pokračovat.

Ta barikáda hned na vstupu, ta by měla prostě zmizet, řekl dnes v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Ministr připustil, že by bezpečnostní rámy mohly být případně pouze na vybraných místech a prostor Hradu by byl monitorován.