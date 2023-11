Rezignoval šéf městské firmy, která pronajala dům u orloje za 300 milionů

Předseda představenstva městské společnosti Trade Centre Praha (TCP) Jan Bouška v pátek složil funkci. Redakci Seznam Zpráv to potvrdil mluvčí společnosti Martin Boška.

Společnost TCP pronajala koncem roku 2020 dům na Staroměstském náměstí firmě Lorinfaj Promotion podnikatele Lorence Hysiho. A to až do roku 2035 a za nezvykle vysoký nájem 22 milionů korun ročně, tedy celkem 330 milionů za 15 let pronájmu.