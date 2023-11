Konec předjíždění kamionů na D1

„Už zítra kolem 11. hodiny bychom začali osazovat dopravní značení zákazu předjíždění pro kamiony na dálnici D1, kdy budeme rozšiřovat zákaz na kilometru 90 do 112. km, to znamená na Vysočině,“ vysvětluje šéf ŘSD Mátl.

Další zákazové značky vyrostou nově v úseku mezi 141. a 182. kilometrem. Předjíždění nebude povoleno od 6 hodin od rána do 22. hodiny večerní. Další etapa osazování značek začne v roce 2024.

„Připravujeme druhou etapu, ta by měla být začátkem příštího roku, kdy prakticky celá dálnice D1 bude osazena zákazem předjíždění kamionů. Celkově se to netýká míst, kde jsou předjíždějící proudy, tedy stojací pruhy,“ dodává Mátl.

Celkově to tedy znamená, že až skončí instalace zákazových značek, řidiči kamionů nebudou moci přejíždět téměř na celé dálnici D1.

„Platí, že vycházíme i z historických zkušeností, kdy třeba v zimě kamiony zejména z jižních států působily kompilace a dlouhodobé zácpy. Policie je o konkrétním osazování informovaná. My s osazováním začneme 11. listopadu, ale ucelené úseky by takto měly být zajištěné s 15. listopadem,“ řekl Seznam Zprávám ministr dopravy.

Ministr Kupka se rozhodl rychle dokončit dálnice a postavit vysokorychlostní železnice. Ovšem za cenu, že si na to stát půjčí nebo stavby svěří soukromým investorům. Víc v analýze reportéra Václava Dolejšího.

„Začátkem příštího roku pak na to naváže rozšíření zákazu v úseku 21. km Mirošovice – 90. km Humpolec a 112. km Jihlava – 141. km Velké Meziříčí-západ, opět s výjimkou stoupacích pruhů, kde bude předjíždění povoleno.“

Sdružení dopravců Česmad Bohemia proti úsekovému omezení předjíždění v zásadě není, vadilo by mu ale plošné omezení.

„Vina ovšem není pouze na straně kamionů, ale v nedostatečnosti infrastruktury. Je-li problém v kopcovité části D1, nelze to řešit pouze zákazy, ale je třeba pozitivní přístup a v kritických místech pracovat na rozšíření na tři pruhy. Když to jde v Německu a Polsku, proč ne u nás,“ napsal ve vyjádření už dříve mluvčí Martin Felix.

Co na chystanou novinku říkají samotní řidiči kamionů, zjišťoval už v září reportér Seznam Zpráv na čerpacích stanicích na dálnici D1 – jestli rozumí naštvání řidičů a co by pro ně zákaz předjíždění znamenal.