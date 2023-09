Konec předjíždění kamionů. Zákaz přibude na více než 30 úsecích

Jsou to zdržení, která řidiči zažijí během jízdy po dálnici zpravidla hned několikrát. Než se kamiony předjedou, trvá to desítky sekund, někdy i víc než minutu. Snižuje se tím plynulost dopravy a vznikají nebezpečné situace.

Reportér Seznam Zpráv čekal během cesty po dálnici D1 z Prahy do Humpolce v průměru okolo 40 sekund, než se kamion znovu zařadil a levý jízdní pruh na dálnici uvolnil. Velmi často se jednalo o kamiony se zahraniční poznávací značkou.

Trpělivost došla policii i Ministerstvu dopravy. Chystají změnu, díky které na českých dálnicích přibude značek zakazujících kamionům předjíždět.

Ředitelství služby dopravní policie vytipovalo ve spolupráci s krajskými ředitelstvími 33 takových úseků, Ministerstvo dopravy jich chystá zatím 31.

„Kritiku vnímáme, proto významně rozšíříme počty úseků, kde bude zákaz předjíždění kamionů. Vycházíme i z analýzy policie. Počítáme s tím, že by nových úseků přibylo 31 napříč Českou republikou na různých dálnicích. Vycházíme i z míst, kde docházelo v minulosti k nehodám,“ řekl pro Seznam Zprávy ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle informací Seznam Zpráv by měli řidiči nové zákazové značky na dálnicích vidět do konce letošního roku.

Podívejte se, kde by podle policie mělo být nově zakázané předjíždění kamionů:

Foto: Seznam Zprávy Červené tečky zobrazují oblasti dálnic, ve kterých by mohl začít platit zákaz předjíždění.

Už nyní přibyly zákazové značky u Brna, další jsou plánované zejména na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem, především na Vysočině.

„Aktuálně o rozsahu probíhají jednání. Maximalistická varianta je, že zákaz bude v celé délce mezi Prahou a Brnem, kromě úseků se stoupacím pruhem,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Policie navrhla zákaz předjíždění pro kamiony na 33 úsecích dálnic Dálnice D1 75,0 – 76,7 km směr Brno

85,5 – 87,5 km směr Brno

96,5 – 99,5 km směr Brno

107,0 – 119,2 km směr Brno

126,3 – 131,5 km směr Brno

143,3 – 147,0 km směr Brno

155,0 – 161,5 km směr Brno

85,0 – 76,5 km směr Praha

103,7 – 98,5 km směr Praha

119,2 – 112,7 km směr Praha

137,5 – 134,8 km směr Praha

153,5 – 141,5 km směr Praha

161,5 – 158,0 km směr Praha

165,0 – 178,9 km směr Brno

226,0 – 229,5 km směr Ostrava

215,0 – 212,5 km směr Praha

256,5 – 258,0 km směr Přerov

316,0 – 321,5 km oba směry

328,0 – 332,0 km oba směry

354,0 – 365,5 km oba směry Dálnice D2 0,0 km – hranice oba směry Dálnice D7 82,0 km – hranice směr SRN Dálnice D8 70,5 – 36,5 km směr Praha

63,0 – 73,5 km směr SRN

21,0 – 18,0 km směr Praha

9,0 – 18,0 km oba směry Dálnice D11 68,0 – 76,0 km oba směry Dálnice D46 33,5 – 35,5 km směr Prostějov – Olomouc

30,0 – 36,0 km směr Olomouc – Prostějov Dálnice D35 268,0 – 276,0 km směr Olomouc – Ostrava

268,0 – 271,0 km směr Ostrava – Olomouc Dálnice D55 28,5 – 23,0 km směr Přerov

25,5 – 26,5 km směr Otrokovice Zdroj: Policie ČR

Finální slovo bude mít Ministerstvo dopravy.

„Musí vydat stanovení místní/přechodné úpravy a následně pak správce komunikace, v daném případě Ředitelství silnic a dálnic, toto opatření realizuje,“ vysvětluje mluvčí Policejního prezidia ČR David Schön.

„Nové úseky byly vytipovány z hlediska zvýšení plynulosti zejména osobní dopravy, dále pak stavebně technického uspořádání komunikace a vývoje intenzity dopravy,“ dodal.

Sdružení dopravců Česmad Bohemia proti úsekovému omezení předjíždění v zásadě není, vadilo by mu ale plošné omezení.

„Vina ovšem není pouze na straně kamionů, ale v nedostatečnosti infrastruktury. Je-li problém v kopcovité části D1, nelze to řešit pouze zákazy, ale je třeba pozitivní přístup a v kritických místech pracovat na rozšíření na tři pruhy. Když to jde v Německu a Polsku, proč ne u nás,“ napsal ve vyjádření mluvčí Martin Felix.

A co na to kamioňáci?

Co na chystanou novinku říkají samotní řidiči kamionů, zjišťoval reportér Seznam Zpráv na čerpacích stanicích na dálnici D1 – jestli rozumí naštvání řidičů a co by pro ně zákaz předjíždění znamenal.

U červeného kamionu se slovenskou SPZ zrovna odpočívá řidič Juraj. Za volantem sedí už 12 let a pracuje devět hodin denně.

„Když přede mnou jede pomalu kamion a měl bych za ním jet několik kilometrů, tak ho radši předjedu i v zákazu. Je to sprosté, ale je to bohužel tak. Občas to sám dělám. Rozumím, že jsou řidiči naštvaní. Když za námi jede osobák a bliká, tak se nemám kam uhnout,“ připouští Juraj, že se nevítaného nešvaru sám dopouští.

Více zákazových cedulí by proto viděl nerad, ač na druhou stranu připomíná, že u něj doma na Slovensku platí úplný zákaz.

Občasnou nezbytností předjíždět argumentuje i český řidič kamionu Martin, který jezdí už 25 let. „Když bude mít kolega 24 tun naloženo, tak se v kopcích potáhne 40 kilometrů v hodině. To se za ním mám táhnout?“ ptá se reportéra řidič a upozorňuje, co může nastat po zákazech předjíždění.

„Pro nás kamioňáky to bude dost velké zdržení, když potom v úseku, kde jsou kopce, bude kolona aut a zablokují se pruhy ke sjíždění nebo najíždění na dálnici, když bude nalepený kamion za kamionem,“ varuje před jedním z důsledků řidič kamionu.

Řidiči: Uvítali bychom úplný zákaz

Řidiči osobních aut chystané změny pochopitelně chválí. Všichni oslovení vnímají předjíždění jako velký problém.

„Samozřejmě že to vadí každému řidiči. Uvítal bych úplný zákaz předjíždění kamionů na českých dálnicích. Je to hrozné, co se na českých dálnicích děje,“ nadává u jedné z čerpacích stanic na dálnici D1 pan Jaroslav.

Své zkušenosti popisuje i další řidič Jiří. „Teď jsem to zrovna zažil na D1. Vždy se tam udělá kolona, jedete 80 kilometrů v hodině. Čím víc zákazů bude, tím lépe. Někdy je to velmi nebezpečné, auta začnou ve vysoké rychlosti brzdit, nevíte, jestli to za vámi řidiči dobrzdí. Kdyby byl úplný zákaz předjíždění na dálnicích, tak to by se mi moc líbilo.“

Bývalý šéf Besipu a dopravní expert z Platformy Vize 0 Roman Budský by jako ideální variantu viděl, kdyby se předjíždění kamionů omezovalo „chytře“.

„Osobně říkám, že je nejlepší toto regulovat pomocí telematiky. V případě, že houstne doprava, tak dávat v inkriminovaných úsecích zákaz předjíždění. Když doprava poleví, tak zákaz zrušit. To by bylo ideální řešení,“ myslí si Budský.

Připomíná také, že řidiče kamionů lze za předjíždějí sankcionovat nejen v úsecích, kde je to zakázané značkou.

„Už dnes máme v zákoně napsané, že pokud je malý rozdíl mezi rychlostí předjíždějícího a předjížděného a došlo by k ohrožení nebo omezení jízdy ostatních vozidel, tak kamiony předjíždět nesmějí. Máme tady takový univerzální bič na kamioňáky,“ dodává Budský.

S přispěním redaktorky Michaely Rambouskové.