„Říkejte mi Mike.“ USA vyslaly na ambasádu muže, který dojednával radar

„Tentokrát ale nebudeme vyjednávat o specifické základně, místě či aktivitě. Je to otevřené. Pokud bychom se v budoucnu rozhodli, že dává smysl mít v Česku vojenskou základnu, bylo by to na základě společného rozhodnutí českých a amerických úřadů a musela by to schválit česká vláda a český parlament. Obranná dohoda by nám však umožnila postupovat rychleji, pokud bychom se v budoucnu společně dohodli na americkém vojenském angažmá v Česku, ale to je v tuto chvíli obrovské kdyby,“ řekl Seznam Zprávám Dodman.