Roste tlak na prezidenta: Hrajte fair play, nebo budeme na Hradě škrtat

Článek
V řadách budoucí vlády složené z ANO, SPD a Motoristů roste nespokojenost s povolebním postupem prezidenta Petra Pavla. Zatímco koaliční lídři diplomaticky mlčí, řadoví poslanci a poslankyně neskrývají své rozčarování.
Vadí jim, že prezident odmítá jmenovat šéfa ANO Andreje Babiše premiérem, dokud veřejně neoznámí, jak vyřeší svůj střet zájmů s Agrofertem. A také blokování motoristy Filipa Turka na jakýkoliv ministerský post.
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček rovnou na Hrad vzkazuje, že teď už je čas začít hrát podle pravidel.
„Kdybychom dění na Pražském hradě komentovali jako sportovní utkání, tak nejdřív jsme tam měli zakázané uvolnění, když prezident navrhoval změny v programovém prohlášení vlády. Pak takový ofsajd, když řekl, že nejlépe by bylo nominovat na premiéra někoho jiného než předsedu vítězné strany,“ říká Vondráček. „Máme před sebou ještě jednu třetinu, tak doufejme, že ta bude bez faulů a všechno podle fair play.“
Jeho stranický kolega Patrik Nacher prezidentovi vytýká, že náhle otočil. „Před volbami veřejnost ujišťoval, že chce novou vládu rychle, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Nerozumím té změně postoje,“ tvrdí Nacher, nově první místopředseda Poslanecké sněmovny.
A další poslanec ANO Denis Doksanský na sociálních sítích sdílí názory, jako kdyby šlo o nějaký komplot prezidenta Pavla a končícího premiéra Petra Fialy. „Na každém šprochu, je pravdy trochu… Volby nedopadly, jak si představovali. Prezident oddaluje jmenování premiéra a klade si podmínky ohledně některých nominantů na ministry,“ míní parlamentní nováček Doksanský.
Na doplňující dotaz řekl, že doufá, že prezident „nebude protahovat současnou situaci“, když vidí, že dosavadní postup hnutí ANO je „maximálně vstřícný a smířlivý“.
Poslední šance
Z kritických výroků politiků hnutí ANO je patrné, že prezidentu Pavlovi dávají „poslední šanci“, aby novou vládu bez dalšího zdržování jmenoval. Prezident argumentuje, že jeho cílem rozhodně není nic zdržovat - že chce po Babišovi řešení střetu zájmů, říkal už před volbami, aby se vyhnul nezákonnému stavu. A s aférkami Filipa Turka má problém od počátku.
Co vládní koalice udělá poté, jestliže hlava státu ve všem rychle nevyhoví? Podle lidí z ANO si Andrej Babiš přestane brát servítky ve chvíli, když nebude jmenovaný premiérem do 18. prosince, a tudíž by nemohl jet za Česko na důležitý summit EU.
Do té doby chce zůstat v klidu, i když evidentně postoj Hradu cítí jako potupné obstrukce. ANO coby dominantní síla v budoucí vládě se zatím snaží ctít „štábní kulturu“. Nechce veřejně vyhrožovat prezidentovi třeba škrtáním peněz pro Hrad nebo hrozit podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu.
Daleko ostřeji o tom mluví politici z menších stran, tedy z SPD a Motoristů. Někteří anonymně připomínají, že je to vláda, kdo každý rok schvaluje například rozpočet Kanceláře prezidenta republiky nebo financování zahraničních návštěv. Jiní politici z těchto stran před pomstou varují.
„Páni, to je rozpočet Hradu?!“
„Já nechci vzkazovat prezidentovi - pojďme teď na Hradě škrtat. Ale překvapila mě informace, že rozpočet prezidentské kanceláře je vyšší než množství peněz v Technologické agentuře ČR na některé věci. To mě praštilo do očí a řekl jsem si - páni!“ podivuje se poslanec Igor Červený z Motoristů.
Jenom faktická poznámka: Obě kapitoly mají obdobný, zhruba půlmiliardový rozpočet, přičemž hradní výdaje spíše klesají a dnes jsou zhruba o sto milionů korun nižší než v éře Miloše Zemana.
Motoristé jsou přesvědčeni, že Petr Pavel vychází z nepřesných informací úředníků své kanceláře, kteří mu připravili podklady k Turkově rychlé jízdě či jeho údajně černé stavbě garáže. Argumentují tím, že všechno se už vysvětlilo, případně se Turek omluvil.
„Koneckonců i sám pan prezident měl jistý dopravní přestupek a nikdo to zbytečně neskandalizoval,“ připomíná Igor Červený Pavlovu jízdu na motorce bez helmy. „Nebo jiný případ - neslyšel jsem z Hradu žádné výzvy k rezignaci ministra Výborného, když se řítil v noci obcí devadesátikilometrovou rychlostí.“
A zatímco Motoristé opatrně naznačují možnost nátlaku v podobě „úspor“ na Pražském hradě, radikálnější SPD by hlavu státu rovnou dala k Ústavnímu soudu. „Prezident Pavel si začal hrát na autokratického vládce této země a vymýšlí jednu záminku za druhou, aby mohl oddálit proces jmenování premiéra a celé vlády. Je to neústavní, nezákonné a nedůstojné,“ má jasno poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
Prezident požadavky zjemnil
V pondělí prezident své výhrady k Filipu Turkovi trochu zjemnil. Minulý týden Andrej Babiš po jednání na Pražském hradě sděloval, že podle prezidenta brání jmenování Turka „právní důvody“. Aniž by prozradil, o co konkrétně jde.
Prezidentská kancelář však říká, že termín „právní důvody“ na schůzce Petra Pavla s Andrejem Babišem vůbec nepadl a že ho použil právě až šéf hnutí ANO.
Prezident Pavel vysvětluje spor okolo Turka tak, že ony výhrady vycházejí především z toho, o čem se hovoří ve veřejném prostoru. „Samozřejmě, že respektuji to, že tady máme presumpci neviny, že Filip Turek není stíhán. Ale od politiků máme přece jen trochu větší očekávání než jen to, že nemají konflikt se zákonem,“ podotkl Pavel v rozhovoru pro ČT.
Co teď tedy po motoristickém kandidátovi na ministra životního prostředí požaduje? „Myslím, že minimálně je potřeba, aby Filip Turek naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno to, co se kolem něho děje. Protože jinak to vyvolává dojem, že skutečně není vhodnou osobou na jakoukoli ministerskou funkci,“ dodal prezident Pavel.