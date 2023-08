Mohl jsem Babiše informovat, připustil u soudu bývalý šéf Finanční správy

Jde přitom o to, že firma FAU také stála v cestě některým obchodním zájmům Babišovy přerovské chemičky Precheza. FAU vlastní v přerovském areálu železniční vlečku, která představuje klíčovou přístupovou cestu pro dopravu surovin.

„Já jsem zprivatizoval Prechezu v roce 1997 a oni před privatizací vyčlenili vlečku. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmrdům… Ti naši klekli na to FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavené účty,“ říká na zmíněné nahrávce Babiš, tehdy ministr financí.

Jak to bylo a je s FAU? Mluvčí všechno popírá, ale my věříme předsedovi. #andrejnikdynelze #jenomnekdy #nahravkyneojebes @AndrejBabis pic.twitter.com/F7kbFYpLvW

Připustil ale, že Babiše v předvečer inkriminovaného zásahu „mohl“ o připravované „realizaci“na Moravě informovat, tak jako to udělal několikrát v jiných případech. „O kterých jsem mu říkal, si ale už nevzpomenu,“ uvedl také Janeček.

Před soudním senátem zdůraznil, že „zpravidla“ od podřízených dostával informace o chystaných významnějších akcích jen v anonymní podobě, bez uvedení jména konkrétního daňového subjektu, a to jen proto, aby prý nebyl překvapen případným zájmem novinářů. A tyto „signální informace“ prý v několika případech - maximálně v deseti - předal Janeček i ministrům financí, pod nimž jako generální ředitel pracoval (Andrej Babiš, Ivan Pilný a Alena Schillerová, všichni za ANO - pozn. red.).

Nicméně Janeček prý tehdy neviděl důvod, proč by se měl ve věci angažovat a vyhovět zástupcům FAU, kteří jej měli už tehdy varovat, že firma skončí v insolvenci, což nakonec poškodí i zájmy státu. „Neviděl jsem k tomu procesní důvody,“ uvedl Janeček.

Zatímco bývalý šéf berních úředníků Janeček si nepamatuje, že by někdy případ firmy FAU s Andrejem Babišem řešil, někdejší generální ředitel Celní správy ČR Milan Poulíček nedávno v rozhovoru pro Seznam Zprávy připustil, že s Babišem o firmě FAU hovořil, a to ještě před tím než berní úředníci s celníky zahájili zmíněnou akcii se zajišťovacími příkazy. Dokonce popsal i okolnosti, za nichž se Babiš jako ministr na případ vyptával.

Podle Poulíčka chtěl Babiš vědět, jestli má celní správa v případě FAU zajištěné své peníze na spotřební daň, protože běželo daňové řízení, které vedla finanční správa. „Prostě se řešilo na poradách, kdo vydá zajišťovací příkazy, jakým způsobem se vydají. Takže samozřejmě se to probíralo,“ vzpomněl si Milan Poulíček. I on by měl brzy před soudem vypovídat.