Šlachta chce do Senátu. Hledá spojence, kde se dá

Odstartovala to v létě billboardovou kampaní proti vládě „Podvedli vás - příště Přísahu“. Teď Šlachta s budoucí lídryní eurokandidátky Nikolou Bartošek objíždí evropské země a na hranicích vysvětluje, jak chce zastavit migraci.

„To bude naše hlavní téma do evropských voleb,“ říká Šlachta s tím, že hnutí chce dál zdůrazňovat také téma korupce.

Při minulých sněmovních volbách zůstala Přísaha s 251 tisíci hlasy a 4,7 procenty jen těsně před vstupem do Sněmovny, zároveň ale dokázala předstihnout zavedené - a tehdy ještě parlamentní - strany, jako jsou ČSSD a KSČM.

Vysvětlení sociologické průzkumy nenabízejí a vzhledem k malému vzorku jsou skoupé i na charakteristiky Šlachtových voličů. Nicméně jde o uskupení, které volí jen minimum mladých, nejvíc voličů je z věkové kategorie 45 až 54 let.

Podle sociologů může být za výsledky Přísahy v průzkumech jistá laxnost voličů neparlamentních stran. „Průzkumy na to nejsou, ale zdá se mi, že voliči těchto stran v tuto chvíli volby příliš neřeší. A z jisté setrvačnosti prostě jmenují svou poslední volbu,“ myslí si sociolog Jan Herzmann.

„Vlastně nevím, sám jsem tím trochu překvapený,“ reaguje Šlachta na dotaz, jak si jeho hnutí udržuje v průzkumech stabilní podporu. A naopak si stěžuje na potíže všech mimoparlamentních stran - není tolik vidět, nemá takový přístup do médií, a tím pádem obtížně shání příznivce i sponzory.

„Naučil jsem se, že je potřeba vyvolat emoce. Nejhorší je, když jste každému ukradení,“ vysvětluje Šlachta, co ho přivedlo na jedno pódium právě se sociálním demokratem. Šlo prý o jednorázovou akci, kdy Přísahu a ČSSD svedlo dohromady společné téma. Zároveň ale Šlachta říká, že pokud by se v nějakém regionu dohodla společná krajská kandidátka, zasahovat do toho straníkům nebude.