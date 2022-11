„Spacáky máme připravené.“ Koalice chce prosadit změny mediálních zákonů

Poslanci se dnes mimořádně sejdou k dalšímu pokusu o projednání takzvané malé novely mediálních zákonů. Novelu zákonů o České televizi a Českém rozhlase se koalice pokusila letos projednat už dvakrát. Nepodařilo se to ale kvůli obstrukcím.

Ty ostatně očekávají vládní poslanci i dnes. „Jsme připraveni i na noční jednání. Budeme jednat tak dlouho, dokud se nám to nepodaří,“ řekl novinářům před jednáním předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Spacáky máme připravené, těšíme se na hezký večer,“ dodal šéf klubu ODS Marek Benda.

„Budeme to blokovat všemi zákonnými prostředky,“ řekl jasně předseda SPD Tomio Okamura.

Marek Benda proto hned na úvod schůze navrhl, aby poslanci mohli dnes jednat i po 19., 21. a 24. hodině. „Abychom hned ráno věděli, co nás čeká.“ Poslanci jeho návrh schválili.

A co je jablkem sváru mezi koaličními a opozičními poslanci? Takzvaná malá novela mediálních zákonů si klade několik cílů - chce do volby radních České televize a Českého rozhlasu částečně zapojit i Senát, chce zpřísnit podmínky pro spolky, které navrhují své nominanty, navýšit počet radních České televize a změnit podmínky pro odvolání celé rady.

Aby toho nebylo málo, kromě takzvané malé novely zákonů o ČT a ČRo poslanci začínají s přípravou i velké novely, která by měla změnit financování veřejnoprávních médií. Více o této novele si můžete přečíst ve článku Martiny Machové a Michaely Rambouskové.

Hlavní změnou zákonů o České televizi a Českém rozhlase je nové rozložení sil při volbě radních. Zatímco doposud radní volili pouze poslanci, nově by třetinu obou rad měli zvolit senátoři. „Radní budou odpovědní té komoře, která je zvolila,“ vysvětlil poslanec Jan Lacina (STAN), který má v koalici mediální zákon na starost.

„Senát nebyl zřízen, aby volil radní. Senátoři zastupují 15 procent voličů. Je nadbytečný,“ odpověděl na dotaz, jak mohou politici ovládnout rady ve chvíli, kdy je složení v Senátu a ve Sněmovně rozdílné, poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „My jsme demokrati, to oni mají totalitní manýry,“ dodal k tomu Okamura.

Významnou změnou budou i kritéria kladená na organizace a spolky, které mohou své nominanty do rad navrhovat. Doposud je mohl navrhnout téměř kdokoliv. Nově bude muset daný spolek existovat minimálně 10 let.

Podle šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného to povede ke zkvalitnění kandidátů. „Už by neměly nastat situace, že nominanty budou navrhovat obskurní organizace typu Brněnští čarostřelci, které vznikly v řádu hodin nebo dnů před nominací samotnou,“ uvedl. „Je to jen manipulace, aby organizace, které vznikly později právě v reakci na pohyby společnosti, byly odstřiženy,“ řekl k tomu předseda SPD Okamura.