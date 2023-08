Stanjura se zatím s obcemi na daních nedohodl

Jde o to, zda výnos z daně z nemovitosti skončí jako doposud ze 100 procent v rozpočtech měst a obcí, nebo část poputuje do státního rozpočtu. Pokud se výnos z daně z nemovitosti pro města a obce sníží, bude kompenzován z jiných daní, podotkl ministr.

Ministerstvo financí tento materiál rozpracuje a rozešle ho mezi členy koalice, aby se k němu mohli vyjádřit, řekl Kuba. „To, o čem se bavíme, není něco, co by převratně dopadalo na kraje. Tam se případně mírně upraví nějaké poměry, které historicky nebyly nastavené úplně ideálně. Zkusíme, aby více odpovídaly tomu, co kraje dneska dělají, aby odpovídaly podílu silnic a tak dále,“ dodal.

Pokud se vláda rozhodne upravit RUD, může se stát, že některé kraje na tom budou tratit. „Když vláda začínala svoje volební období a přišla s tím, že by se měl změnit RUD, tak my jsme upozorňovali na to, že když se přepočítá jedna částka jinak, některé kraje na tom budou tratit. V tu chvíli jsme se bavili o tom, že by do balíku bylo rozumné přidat více peněz,“ uvedl dále Kuba. Doplnil, že na navýšení částky stát aktuálně nemá finanční prostředky.