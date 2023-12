V říjnu by volby vyhrálo ANO. Posílila SPD, ztrácely strany PirSTAN

Z říjnového volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median, vyplývá, že vítězem sněmovních voleb by se stalo hnutí ANO, které si polepšilo o jeden procentní bod. Posílila i druhá ODS, a to o půl procentního bodu.

Větší podpory by se dostalo rovněž hnutí SPD, které oproti září v průzkumu předstihlo Piráty, kteří ztratili 2,5 procentního bodu, v říjnu by získali devět procent hlasů. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN a TOP 09 se šesti procenty.

„Zatímco v září ztrácely především strany bývalé koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), v říjnu si pohoršily strany bývalé koalice PirSTAN (Piráti, STAN). Strany sněmovní opozice (ANO, SPD) nadále posilují,“ uvedl Median.

Pěti procent nutných pro vstup do Sněmovny by nedosáhli sociální demokraté ani lidovci. Obě strany by získaly 3,5 procenta hlasů.

Ochota zúčastnit se sněmovních voleb se oproti září nezměnila. Určitě by se voleb zúčastnilo 55,5 procenta respondentů, 10,5 procenta účast zvažuje. Naopak k volbám by nešlo 8,5 procenta lidí, spíš by nešlo 5,5 procenta. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.