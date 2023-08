V Zemanově kanceláři přespávají členové spolku, tvrdí Nejedlý

Zeman do bytu v Jaselské dojíždí víceméně pravidelně, a to vždy ve středu. Na sociálních sítích potom zveřejňuje fotky ze setkání, většinou se svými přáteli, podporovateli nebo novináři. Tuto středu si naplánoval setkání s bývalým ministrem dopravy a svým souputníkem z KSČ a ČSSD, a nakonec i členem SPOZ, Jaromírem Schlingem.

Druhý člen představenstva, bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, pro Seznam Zprávy popsal, že ve spolku figuruje už jen na papíře. Jeho vymazání z rejstříku prý brání pouze to, že se dosud nesešla valná hromada, která by za něj vybrala nástupce ve funkci. „V té kanceláři jsem vůbec nebyl, nepotkávám se s nimi. Jednou za měsíc jim zavolám, jak to vypadá s vymazáním mého jména z předsednictva spolku, a to je všechno,“ popsal redakci Sklenář.