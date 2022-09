Mračková Vildumetzová: Před kauzou Dozimetr neměl žádný reputační problém

Proč polehčující okolnost? To je prostě fakt. Několikrát jsem se ním potkala, ale vždy to bylo striktně společenské. Neřešili jsme spolu nikdy nic obchodního ani pracovního. Nikdo navíc nemohl před dvěma až pěti lety vědět, že je, nebo bude v konfliktu se zákonem.

Není. Tento pán neměl před kauzou Dozimetr žádný reputační problém, žádné známé nebo neznámé kauzy. Proto jsem ani nemohla tušit, že by kontakt s ním mohl být nějak špatný. To se přece nedá srovnávat s Michalem Redlem. Jeho minulost byla dobře známá, byl pravou rukou Radovana Krejčíře a nebýt jeho znesvéprávnění, tak by byl pravděpodobně i odsouzen. Takový člověk se pohyboval v blízkosti lidí ze STAN a ti s ním komunikovali přes šifrované telefony.

Koaliční politici se přirozeně snaží najít cokoliv, co by rozmělnilo kauzu hnutí STAN. Chápu, že to zkusili, ale tady jsou úplně vedle. Problém má ale především STAN, který je napojený na mafiánské struktury, což poškozuje celou vládu, takže mě nepřekvapuje, ze za každou cenu útočí na kohokoliv, kdo jim přijde do rány.