Vláda zmrazila desítky nemovitostí spravovaných ruským státním podnikem

„Nejzajímavější věc je, že vám nedají do ruky smlouvu o pronájmu,“ uvedl tehdy jeden ze zájemců o byt. „Když jsem je o to požádal a řekl jsem ‚dejte mi kopii, abych si ji mohl pečlivě přečíst v jiné místnosti‘, tak mi řekli, že to nejde a že si ji můžu jen sám vyfotit. Já jsem na to řekl, jestli jde o nějaký tajný dokument, který si nemohu v klidu přečíst, abych si ho zapamatoval,“ popsal muž v reportáži.