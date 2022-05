Vláda zrušila zakázku na reklamu, miliony by šly i Agrofertu

O druhém pokusu Česka postavit se do čela Evropy se doma mluví mnohem méně než v roce 2009. Tehdy například už čtyři měsíce před startem českého předsednictví EU vláda Mirka Topolánka představila provokativní spot se sloganem „Evropě to osladíme“.

„Ve světle toho, že budeme muset najít dodatečné prostředky na elementární roli předsednictví, rozhodli jsme se šetřit, kde to ještě jde, a to na výdajích, které jsou z našeho pohledu postradatelné,“ dodal Bek k důvodům zrušení zakázky.

Silnou pozici na trhu tištěných a online médií má v Česku i vydavatelství MAFRA, pod které spadá deník Mladá fronta DNES či online portál idnes.cz. Vydavatelství patří pod koncern Agrofert. Ten musel bývalý předseda vlády Babiš kvůli novelizovanému zákonu o střetu zájmu „zaparkovat“ do svěřenského fondu, zároveň je ale fakticky vedený jako skutečný vlastník. Do mediálního impéria Agrofert spadá mimo tisk i rozhlasová stanice Impuls.

„Na to, jak rychle se předsednictví blíží, tak ze strany vlády zatím nevím ani o náznak komunikační strategie. Popravdě ani netuším, kdo bude vše řídit. Neviditelný ministr Bek? Bruselem nepolíbený ministr Lipavský? Vytížený premiér Fiala? Stejně tak netuším nic o tom, jakou strategii mají na nákup médií, slyším to teď poprvé,“ napsal na dotaz Seznam Zpráv.

„Nemám pocit, že by o tom (předsednictví EU – pozn. redakce) bylo málo slyšet, ale už to není poprvé. To znamená, že část kouzla vyvanula. Dnes víme, že předsednictví je především reálný výkon. Předsednictví je profesionální výkon spousty lidí, je to týmová práce, která je standardní součástí fungování EU, na každou členskou zemi pravidelně dojde a musí obstát, ale není to nic mimořádného,“ řekl v rozhovoru se Seznam Zprávami Bek.