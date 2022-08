Vondrášek: Zásah proti ženě byl v pořádku, policie ale nezvládla taktiku

Jedna ze slovních výměn skončí rvačkou o píšťalku. „Zaraz mu to do dr**y. Kopni do něho, do hovada,“ povzbuzují se navzájem Babišovi fanoušci. Jiné konflikty musí řešit policejní týmy, jednoho z Babišových fanoušků vyvádějí ven z davu.