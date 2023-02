Vyjednávači dokončili návrh smlouvy o obranné spolupráci s USA

Uvedl to vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jan Jireš, který vedl český vyjednávací tým.

Jireš pro ČTK zdůraznil, že smlouva má nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území ČR, konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území však neřeší. To by i nadále musely nejprve schválit vláda a Parlament, jednalo by se tak o separátní politické rozhodnutí.