„Tragédie,“ útočí Xaver na Moravce. „Vizitka ředitele,“ reaguje moderátor

Spor mezi moderátorem Václavem Moravcem a novým šéfem České televize Janem Součkem už se přenesl i do Rady ČT.

Radní a moderátor projektu XTV Lubomír „Xaver“ Veselý na svém youtubovém kanále označil Moravce za aktivistu, který by dle jeho slov měl místo nedělních Otázek moderovat spíše „magazín o zahrádkářství nebo uchem jehly o víře“. Zároveň doporučil na Moravcovo místo mimo jiné manželku bývalého kancléře Miloše Zemana Alexandru Mynářovou, která působí jako on v internetovém projektu XTV.

„Místo něho (Moravce) by tam měl sedět korektní novinář, třeba paní Alex. Nebo paní Tománková (Terezie Tománková je moderátorkou CNN Prima News, pozn. red.). Umím si představit řadu lidí. Ale toto je tragédie,“ uvedl Veselý.

„Už se neříká pouliční výbor nebo závodní výbor KSČ, dneska se tomu říká panel. Jsou to prostě Dvořákovi lidé, kteří Moravce podrželi. Řekli, že to nebylo vhodné, ale že Kodex porušen nebyl. Já si myslím, že Kodex porušen byl – a to způsobem mimořádným, brutálním,“ prohlásil Veselý ve videu.