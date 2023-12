Zákaz demonstrace kvůli palestinskému heslu byl nezákonný, rozhodl soud

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí pražských úředníků, kteří zakázali demonstraci na podporu hesla „From the River to the See, Palestine will be free“. Demonstrace byla svolána na 5. prosince. Rozsudek není pravomocný.

Podle soudce nelze říct, že by heslo „From the River to the See, Palestine will be free“ bylo natolik závadné, že by kvůli němu muselo být shromáždění zakázáno.