Pětasedmdesát let válek a kořeny palestinské nenávisti

„Některá těla měla uřezané ruce a hlavy, někteří chlapci byli vykastrovaní a do kůže měli vyrytý křesťanský kříž,“ psala svému manželovi novinářka, aktivistka a především očitá svědkyně Janet Lee Stevens .

Uprchlické tábory Sabra a Šatíla leží v Libanonu. Vraždili v nich členové milicí radikální křesťanské strany. Ale bylo to po dohodě s izraelskou armádou a s její pomocí. Izraelští vojáci tábory obklíčili, nechali do nich ozbrojence vtrhnout a pak už nezasahovali.

Sabra a Šatíla. Jen jedna z krutých epizod lemujících 75 let arabsko-izraelských a především palestinsko-izraelských válek.

75 let hrozné nenávisti.

Stát Izrael vznikl v roce 1948. Psali jsme o tom, co tomu předcházelo a jaké války následovaly . A ty války přinášely také velké uprchlické vlny.

Během první arabsko-izraelské války uprchlo z Palestiny přes půl milionu Palestinců. Odhady se různí, podle některých to bylo 700 tisíc. Některá arabská města v Palestině přišla o 90 procent obyvatel. Lidé prchali i na území, která měla podle deklarace OSN patřit samostatnému palestinskému státu.

Nyní shrnutí pro přehlednost: Palestinci utíkali před prohranými válkami do sousedních arabských států i na území deklarované jako základ samostatného palestinského státu. Ten nikdy nevznikl, Izrael tato území naopak postupně obsadil. Zejména v Gaze se tak uprchlíci ocitli v paradoxní situaci: Jsou vlastně „doma“, jsou bezdomovci a žijí v nelidsky krutých podmínkách blokády.

Aby bylo jasno, palestinští uprchlíci nejsou a nebyli jen oběťmi válek a teroru. Vždy byli také základnou pro teroristické útoky proti Izraeli i některým hostitelským státům. A je to i kontext masakru v Sabře a Šatíle .

V roce 1964 vzniklo ozbrojené palestinské hnutí Fatah na čele s Jásirem Arafatem . Ten se o pět let později stal také předsedou umírněného politického krytí Fatahu - Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

- koordinovaný únos čtyř letadel směřujících do New Yorku a Londýna v roce 1970, bez civilních obětí;

Je to jedno z nejvíce přelidněných, nejizolovanějších, nejzoufalejších a nejnebezpečnějších míst na světě. Pásmo Gazy. Leží na pobřeží Středozemního moře, na jihozápadě hraničí s Egyptem, na severovýchodě s Izraelem. Na rozloze 365 kilometrů čtverečních tu žijí přibližně dva miliony Palestinců.

Podobně jako v případě Libanonu v 60. a 70. letech minulého století k tomu měl dobré důvody. Gaza byla základnou pro teroristické útoky Hamásu. A podobně jako tehdy to znovu vyústilo v tragédie a beznaděj.

- mezi roky 2007 a 2022 zničili izraelští vojáci 292 studen používaných jako zdroje pitné vody i vody pro zemědělství. 81 % zdrojů pitné vody v Gaze neodpovídá standardům WHO;

Gaza. Zoufalé místo ovládané teroristy a čelící teroru nepřátelského sousedního státu. Jeden ze symbolů 75 let válek a nenávisti.

Když 7. října pronikla komanda Hamásu na izraelské území a zahájila masové vraždy nepřipravených Izraelců, byla řada obyvatel Gazy nadšená. „Nikdo z nás nemohl uvěřit tomu, co jsme viděli na těch videích. Bojovníci Hamásu uvnitř izraelského území! Kdo by si pomyslel, že se to může stát?“