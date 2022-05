Žalobce k fotkám Schillerové: Morálku nesoudíme, trestný čin to nebyl

Policisté se podle státního zástupce zaměřili především na to, jak se kameraman a fotograf, tedy autoři materiálů, kterými se ministryně prezentovala na sociálních sítích, stali zaměstnanci Ministerstva financí. Ukázalo se podle žalobce, že jejich pracovní smlouvy byly v pořádku. „Jejich platové ohodnocení včetně vyplacených odměn bylo v porovnání s ostatními zaměstnanci ministerstva zařazenými do shodných platových tříd srovnatelné,“ píše státní zástupce Lelek.

Žalobce především upozorňuje na to, že nebylo možné říci, že by zaměstnanci či exministryně nějakým způsobem porušili pravidla ministerstva pro nakládání s audiovizuální tvorbou. A to však proto, že úřad žádná pravidla nestanovil.