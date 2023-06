Zapracujme na potravinové soběstačnosti, řekl Výborný po setkání s Pavlem

Výborný dnes s hlavou státu probíral priority, s nimiž by chtěl resort zemědělství řídit. Za klíčovou označil komunikaci.

Pavel mu potvrdil, že by ho jmenoval ministrem ve čtvrtek příští týden.

Výborný zatím nechtěl o svých představách o řízení ministerstva podrobněji hovořit, učiní tak až po potvrzení širším vedením lidovců a jmenování. Nastínil, že by chtěl komunikovat například s odbornou i laickou veřejností a se sněmovním zemědělským výborem.

Řekl, že je třeba účinně podpořit české zemědělce bez rozdílu. Zmínil také, že čeští europoslanci bez rozdílu stranické příslušnosti by měli hájit zájmy českých zemědělců v Evropském parlamentu. Výborný by chtěl pracovat například na potravinové soběstačnosti Česka. Věnoval by se rovněž tématu sucha.