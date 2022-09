Zase si vás povodím v televizi, popíchl Síkela Havlíčka

„Chápu rozhořčení veřejnosti. Současnou situaci velmi dobře vystihuje několik vět Václava Havla: prohlubuje se propast mezi politikou a veřejností, to není dobré, nicméně to se časem změní, jsou to výkyvy, které jsou popsány ve všech demokraciích. A až to bude nejblbější, začne se to pomalu obracet zase k lepšímu. Nyní je opravdu blbě, víme to, a zažíváme všichni. Ale já vás ujišťuji, že děláme vše pro to, aby obrátka přišla k lepšímu,“ řekl Síkela.