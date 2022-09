Vláda dnes bude poprvé čelit hlasování o nedůvěře. O co hraje?

Podle představitelů opozice vláda nedělá dost pro zvládnutí energetické krize, a i proto by měla skončit. „Místo hledání řešení a rozhodování hledají viníky a vymlouvají se na minulost. Tohle není krizové řízení, to je fraška,“ zkritizoval vládu místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Předseda ANO Andrej Babiš k tomu uvedl, že se na nás „řítí katastrofa“.

Vláda v létě představila úsporný tarif, který by měl domácnostem se zvládnutím energií pomoct. Vyčlenila na něj zatím 40 miliard korun. Část pomoci lidé dostanou ještě letos, zbytek se jim promítne do plateb v příštím roce.

Kromě kauzy Dozimetr či energetické krize se zejména hnutí ANO pouští do vlády i kvůli seškrtání 14 miliard pro zdravotní pojišťovny, kvůli čemuž i blokovala Poslaneckou sněmovnu. K blokování Sněmovny se opozice pustila třeba i kvůli stále neprojednané korespondenční volbě nebo kvůli zrušení povinnosti přimíchávat biosložky do paliv.

Pokud by se opozici podařilo na svoji stranu přetáhnout 9 koaličních poslanců, což je krajně nepravděpodobné, v Česku by opět padla vláda v průběhu jeho předsednictví Evropské unii. Na tahu by pak byl prezident Miloš Zeman, který by mohl dát šanci na složení vlády někomu jinému, případně by se mohl pokusit složit vlastní úřednickou vládu.