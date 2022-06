Zastupitelé Prahy 10 odvolali starostku Chmelovou. „Návrat kmotrů,“ říká

Zastupitelé městské části Praha 10 v pondělí odvolali její starostku Renatu Chmelovou (nezávislá Za Vlasta) i místostarostu Davida Kašpara (STAN za Vlasta). Zdůvodnili to napojením obou komunálních politiků na obviněného pražského exnáměstka Petra Hlubučka. Chmelová i Kašpar to odmítají.

„David Kašpar byl na pražské úrovni dokonce jeho nejbližším spolupracovníkem. Považujeme za samozřejmé, že politik v jeho situaci by měl využít každé příležitosti k tomu, aby rozptýlil jakékoli pochybnosti o možném napojení na podobně rozsáhlou kauzu,“ uvedl Lojda.

Kašpar se při dotazu na toto odůvodnění do telefonu rozesmál. „To je tak absurdní, co a jak bych měl rozptylovat? Já s kauzou nemám nic společného. Působím na Praze 10 a toto je krajská kauza. Ke které navíc hnutí STAN udělalo okamžitá a rychlá opatření,“ řekl Seznam Zprávám Kašpar.

Podle odvolané starostky neexistuje žádné podezření, že by ona či další politici z koalice Vlasta byli jakkoliv zapojeni do kauzy Dozimetr. „Považuji to za účelové odvolání. Na Prahu 10 se vrací kmotři,“ říká politička, která nadále zůstává senátorkou v obvodu Praha 10.