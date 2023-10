Zelenskyj vyznamenal ministra Síkelu a náčelníka Řehku za podporu Ukrajiny

„Pomáhat Ukrajině s obranou proti ruskému agresorovi je naší morální i strategickou povinností. Jsem rád, že jsme k tomu našli odvahu a že to přináší konkrétní pozitivní výsledky konkrétním lidem. To, že to tímto způsobem ocenila i ukrajinská strana, samozřejmě vnímám jako velkou poctu,“ řekl Seznam Zprávám Síkela.

V crowdfundingové kampani nazvané Rozsvěcíme Ukrajinu a v aukci nabízelo ministerstvo několik desítek mikin z doby českého předsednictví v EU. Mikiny, na kterých stál nápis We will convene as many Energy Councils as necessary (Svoláme tolik energetických rad, kolik bude potřeba), podepsali politici a známé osobnosti. V aukci se vybralo 770 tisíc korun.