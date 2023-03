Už žádný ruský plyn. Zimu jsme zvládli, řekl Síkela

Poničení plynovodu Nord Stream 1 v české a evropské energetice mnohé změnilo. Evropa si musela najít alternativu za dodávky ruského plynu, který touto trasou přitékal na západ, což chtěla udělat od začátku války na Ukrajině. Tím se také výrazně upravil plynový mix, který přitéká přes Německo do Česka.

Německo bylo jednou ze zemí, které byly ještě před rokem výrazně závislé na ruském plynu – stejně jako Česká republika, jejíž spotřebu pokrýval téměř ze 100 procent ruský plyn. To se však změnilo.

Od října 2021 do února 2022 se přes Nord Stream 1 do Německa dopravilo 227 843 GWh plynu. O toto množství plynu Evropa v říjnu 2022 přišla. Ještě v době provozu plynovodu přes Německo proteklo 462 574 GWh plynu, který pocházel z importu. V období říjen 2022 až únor 2023 přes Německo proteklo 392 183 GWh plynu.

Mezi čísly je rozdíl přes 70 tisíc GWh. „Jde o necelých sedm miliard kubických metrů plynu. Odpovídá to například 90 procentům roční spotřeby zemního plynu v Česku v roce 2022,“ říká Michal Kocůrek, řídící konzultant společnosti EGÚ Brno.

Nejvíce plynu se od loňského října dovezlo z Norska, a to 210 416 GWh. Meziročně jde o nárůst dovozu o 23 procent. Celkový dovoz z Belgie a Lucemburska se zvedl o 169,8 procenta na 109 414 GWh a z Nizozemska dovoz vzrostl dokonce o 196,23 procenta na 65 230 GWh. Další plyn se dovezl i z Francie.

Dovoz plynu do Německa podle zemí

Dovoz zemního plynu z některých zemí do Německa se loni v porovnání s rokem 2021, kdy ještě k žádným omezováním provozu Nord Streamu 1 nedocházelo, zvedl v některých měsících o stovky až tisíce procent.

Celkový dovoz plynu do Česka se od začátku loňského roku do června pohyboval průměrně kolem tří miliard kubíků. Od července však začal dovoz klesat i v důsledku škrcení dodávek plynu z Ruska do Evropy.