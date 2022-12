Zeman navrhuje na Ústavní soud Svatoně. Žádost o souhlas poslal Senátu

V následujících dvou letech dojde v podstatě k obměně 15 soudců tohoto soudu. Podle Rychetského je důležité, aby se zachovala hodnotová kontinuita. Příští hlava státu by proto podle něj měla v zájmu kontinuity zvážit, kterému z dosavadních členů sboru by bylo vhodné mandát ještě jednou obnovit.

„Já osobně bych si to nepřál a nepřijal bych to. Ústavní soud by se ale neměl totálně vyprázdnit. Jeho část by ideálně měla ještě jeden mandát získat,“ uvedl v pořadu Ptám se já na Seznam Zprávách.