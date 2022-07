Zeman: Pozitivum předčasných voleb? TOP 09 a lidovci by vypadli ze Sněmovny

Prezident Miloš Zeman označil účast Pirátů ve vládě za zbytečnou a zkritizoval hnutí STAN kvůli jejich nedávným kauzám. „Já si myslím, že Piráti se čtyřmi poslanci jsou zbyteční, ale to je pravomoc předsedy vlády. Petr Fiala to dělá dobře, ale netvrdím, že to dělají dobře všichni ministři,“ řekl Zeman v pořadu Partie televize CNN Prima News

Pozastavil se nad tím, že Starostové měli v krátké době šest skandálů. „Jsem v politice 32 let a v tak krátké době šest skandálů za sebou jiná strana neměla,“ uvedl Zeman. Dodal, že kromě Rakušana nevidí v hnutí žádné osobnosti.

Zeman odmítl, že by si přál rozklížení vlády, zároveň ale zmínil některé výhody předčasných voleb. „Já jako prezident nechci přitápět pod kotlem. Předčasné volby by v tuto chvíli nic nepřinesly. Jediné pozitivum by bylo, že některé ministrany kolem tří procent by nebyly v parlamentu. Mluvím o TOP 09, lidovcích, částečně o STAN, částečně o Pirátech,“ dodal Zeman.

Zeman zopakoval svoje výtky k ministryni pro vědu Heleně Langšádlové za TOP 09 a ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti).

I přes kritiku některých ministrů ale Zeman premiérovi rekonstrukci vlády nedoporučil: „Vyšel jsem z toho, že kdyby STAN odstoupil z vlády, stane se vláda menšinovou a bude hlasování o nedůvěře a vedlo by to k politické nestabilitě. Nedoporučoval jsem žádnou rekonstrukci vlády.“

Vláda ale podle prezidenta nedostatečně pomáhá lidem se zvyšujícími se cenami. Věří, že jím nově jmenovaný guvernér ČNB Aleš Michl stabilizuje úrokové sazby. Předchozí politika ČNB byla neúspěšná, důsledkem je inflace 16 procent, uvedl Zeman.

Výhrady k ministru školství

Prezident tento týden poskytl několik rozhovorů. Také jmenoval nového ministra školství Vladimíra Balaše (STAN). Uvedl, že s jeho volbou nesouhlasí, ale nechce přidělávat potíže premiérovi Petru Fialovi.

Zeman tento týden také podal podnět k prošetření, zda nebyla loni na podzim při jeho hospitalizaci spáchána sabotáž. Když byl prezident v nemocnici, část senátorů uvažovala o aktivaci článku 66 o zbavení pravomocí prezidenta. K tomu ale nakonec nedošlo.

„Několik týdnů měli počkat. Má hospitalizace trvala jen několik týdnů. Mohlo by mi to být jedno. Ale může to zasáhnout mého nástupce, který když onemocní, tak jeho oponenti pojmou zrůdnou myšlenku, že ho sesadí z funkce,“ vysvětlil Zeman, proč chce případ řešit.

Prezident si kvůli tomu pozval ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Právě Blažka prezident v nedělním rozhovoru pochválil jako schopného ministra.