Vražda u Přerova: Zabíjel slovenský samopal, který si mohl koupit každý

K vražednému útoku v osadě Boňkov na Přerovsku, který o víkendu nepřežili dva senioři a jejich patnáctiletý vnuk, použil pachatel podle pondělního vyjádření kriminalistů samopal vzor 58 vyřazený z výzbroje na Slovensku.

„Zbraň pochází z várky slovenských vojenských samopalů, které byly vyřazeny z armády, byly předány ke znehodnocení, ale bohužel byly znehodnoceny tak, že jejich znehodnocení lze poměrně jednoduše odstranit a ty zbraně mohou být uvedeny znovu do provozu,“ citovala policejní informace ČTK.

S tím, že se „jedná se o zbraň ze stejné série“, ze které byly zbraně použité při teroristickém útoku v redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo.

Jak je to možné, vysvětlil Seznam Zprávám soudní znalec a instruktor střelby Milan Sklenář.

Jak se znehodnocený samopal může zase uvést do provozu?

Na Slovensku zbraně takto upravovali a nešlo jen o samopaly vzor 58. V minulosti to byl obrovský problém. Zbraně byly upraveny na střelbu pouze cvičným střelivem, jenže ve skutečnosti bylo možné zase zpětně provést úpravu, aby střílet ostrým střelivem zase šlo. Takto upravené zbraně se na Slovensku bohužel označovaly mezinárodně uznávanou zkušební značkou, podle mezinárodní smlouvy C.I.P.

I my jsme to do jisté doby uznávali, takže spousta zbraní se dostala ze Slovenska i k nám. Až později se to zastavilo a tyto samopaly se sem přestaly dovážet. Teď už by se tu tedy neměly vyskytovat.

Ale dříve s nimi bylo možné volně obchodovat?

Přesně tak. Dříve, když s tím slovenské firmy přišly, mohl jste si koupit tu zbraň zcela legálně a bez zbrojního průkazu, protože se jednalo o zbraň kategorie „D“. Na tu nepotřebujete zbrojní průkaz.

Takto upravený samopal si mohl koupit kdokoliv?

Kupci muselo být 18 let, musel být svéprávný – ale v podstatě kdokoliv. Ve stejné kategorii „D“ jsou historické zbraně nebo některé vzduchovky.

V čem vlastně ta technická úprava samopalu spočívala?

Byla poměrně triviální. Když to zjednoduším, provrtala se hlaveň, dal se do ní kovový kolík, který vlastně způsobil to, že jste tam nemohl dát náboj se střelou. On se tam ani nevešel. Záleží, která firma to upravovala, ale ty kolíky se tam daly třeba i dva nebo tři za sebou.

A jak se udělala zpětná úprava?

Nechci dělat nikomu návod, ale samozřejmě když se ty kolíky odstraní, nebo se vymění hlaveň, je zbraň zase plně funkční. To, co je na té zbrani vzadu, bylo totiž bez větších úprav.

A takto se ty samopaly upravovaly právě na Slovensku?

Ano, dělaly to tam firmy, ale i malí soukromníci. Když tu zbraň takto upravili, samozřejmě ji museli dát na státní zkušebnu, jako je tomu u nás. Ale na té zkušebně to orazili raznicí dle C.I.P. A jelikož existuje tato smlouva, kde si státy vzájemně značky uznávají, uznávalo se to dříve i v Česku. A lidé, kteří si takto upravený slovenský samopal koupili, nebyli postižitelní.

U nás se tyto jednoduché úpravy samopalů nikdy nedělaly?

U nás by vám zkušebna na to razítko nedala, úpravy se vždy dělaly důkladněji. A kdybyste tu zbraň chtěl upravovat zpětně, zničil byste ji.

A to byl i důvod, proč se právě slovenské samopaly dostaly i na Západ k teroristům?